Sechs junge Frauen und drei Lehrer reisen von der Stadt am Hellberg in das Land der tausend Hügel. Vor der Afrika-Reise standen wichtige Fragen zum Thema Gesundheit und Sicherheit an. Dabei wäre der Trip wegen des Iran-Kriegs fast ausgefallen.
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Die Impfungen sind gespritzt, die Visen beantragt, die Taschen gepackt: Sechs Schülerinnen aus der Berufsbildenden Schule (BBS) in Kirn und drei Lehrkräfte reisen über Pfingsten in das ostafrikanische Ruanda. Aus der Stadt am Hellberg in das Land der tausend Hügel – das gibt es nicht alle Tage, zudem erschwerte der aktuelle Konflikt im Iran die (Flug-)Planungen.