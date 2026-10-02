Diebstähle an SB-Kassen
Was sagt die Polizei im Kreis Bad Kreuznach dazu?
Ein Kunde zieht seine Artikel über eine Selbstbedienungskasse in einem Supermarkt (Symbolfoto).
Ein Kunde zieht seine Artikel über eine Selbstbedienungskasse in einem Supermarkt (Symbolfoto).
Swen Pförtner/dpa. picture alliance/dpa

Neben Lebensmittel, welche an den SB-Kassen oft einfach nicht abgescannt werden, seien die Klassiker unter dem Diebesgut laut Polizei noch immer hochpreisige Artikel wie Parfüm, Alkohol oder auch Elektronikwaren.

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Seit der Einführung von Selbstbedingungskassen im Kreis Bad Kreuznach kämpfen viele Supermärkte vermehrt mit Diebstählen. So ist die Diebstahlquote mit fast 50 Prozent „ziemlich hoch bei uns“, wie Geschäftsführer Patrick Linn bei Edeka-Karch in Rüdesheim auf Anfrage erläutert.
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