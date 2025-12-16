Kreuznacher Kinderschutzbund Was man gegen Cybermobbing und Co. im Netz tun kann Markus Kilian 16.12.2025, 15:00 Uhr

i Der Kinderschutzbund Bad Kreuznach hat zusammen mit Medienpädagogin Verena Sonntag in einem mehrwöchigen Projekt über Cybermobbing und Cybergrooming aufgeklärt. Am Dienstag haben die Kinder zwischen sieben und elf Jahren die Ergebnisse vorgestellt. Markus Kilian

Eine unangemessene Chatnachricht eines Erwachsenen oder die Bloßstellung im Internet: Wie sollten Kinder auf die Gefahren im Netz am besten reagieren? Dafür haben sie mit Medienpädagogin Verena Sonntag zusammengearbeitet.

Salma ist acht Jahre alt. Ihr Handy klingelt immer wieder, aber die Nummern, die sie anrufen, kennt Salma nicht. Jetzt weiß sie, wie man diese Nummern blockieren kann. „Das hat mir gut gefallen“, sagt sie als eines von insgesamt 16 Kindern, das in den vergangenen Wochen an einer Schulung im offenen Betreuungstreff „Knallfrosch-Club“ des Bad Kreuznacher Kinderschutzbundes teilgenommen hat: In zwei Gruppen haben sich die Jungen und Mädchen im ...







Artikel teilen

Artikel teilen