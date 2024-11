Bad Sobernheim: Weinbar Q17.10 Was lange währt, wird richtig schick 27.11.2024, 11:54 Uhr

i Der älteste Teil des Gebäudekomplexes, das Fachwerkhaus, stammt aus dem Jahr 1710. Das Baujahr diente als Namensgeber der Vinothek Q17.10, die täglich um 17.10 Uhr öffnen soll. Silke Jungbluth-Sepp

Seit 2020 läuft die Sanierung des Gebäudeensembles Q17.10 am Marumpark in Bad Sobernheim. Jetzt ist das Weinbar-Projekt auf der Zielgeraden.

Was lange währt, wird endlich gut: Wenn irgendwo dieses Sprichwort passt, dann beim Vinothek-Projekt Q17.10 von Bernd Krziscik. Seit Ende 2020, mitten in der Coronazeit, haben in dem historischen Gebäudekomplex in der Neugasse die Handwerker übernommen.

