Geld für Kreis Kreuznach Was landet vom Sondervermögen bei den Kommunen? Rainer Gräff 12.12.2025, 19:00 Uhr

i Bedarf für Infrastrukturmaßnahmen mit Geld aus dem Sondervermögen gibt es an allen Ecken und Enden - zum Beispiel bei Straßen und Brücken. Simon Kremer. picture alliance/dpa

„Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles. Ach wir Armen!“ heißt es schon in Goethes Faust. Daran hat sich auch in Euro-Zeiten nichts geändert. Die nächste Kreistagssitzung am Montag könnte ein Beispiel liefern.

Das liebe Geld beschäftigt den Kreistag Bad Kreuznach auch in seiner vorweihnachtlichen öffentlichen Sitzung am Montag, 15. Dezember, um 14.30 Uhr. Ausnahmsweise gilt es dabei nicht Defizite zu beweinen, sondern Geschenke zu verteilen: Die CDU-Fraktion hat einen Antrag zur Verteilung der Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes zwischen dem Landkreis und den kreisangehörigen Kommunen gestellt.







