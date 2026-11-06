Katzenbabys an B41 gefunden Was kann das Veterinäramt gegen Tierhortung tun? Markus Kilian 06.11.2026, 11:00 Uhr

i Zwei Katzenbabys waren an der B41 gefunden worden. Sie stammen laut Tierschützern aus einem Haushalt mit rund 40 Katzen. Was kann das Veterinäramt in einem solchen Fall tun? Polizei Bad Kreuznach

Zwei mutterlose Katzen an der B41 führen zu einem erschütternden Verdacht. Steckt hinter der Rettung der Kitten ein Fall von Tierhortung? Das Veterinäramt ist informiert, sagen Tierschützer. Doch welche Möglichkeiten hat die Behörde dabei?

Nachdem die Polizei zwei junge, mutterlose Katzen an der B41 gerettet hat, gehen Tierschützer davon aus, dass die beiden Kitten aus einem Weinsheimer Zuhause stammen, in dem mehr als 40 Katzen leben. Wegen mutmaßlich unkontrollierter Vermehrung war es demnach offenbar zu dem Fall der Tierhortung gekommen.







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