Zwei mutterlose Katzen an der B41 führen zu einem erschütternden Verdacht. Steckt hinter der Rettung der Kitten ein Fall von Tierhortung? Das Veterinäramt ist informiert, sagen Tierschützer. Doch welche Möglichkeiten hat die Behörde dabei?
Lesezeit 1 Minute
Nachdem die Polizei zwei junge, mutterlose Katzen an der B41 gerettet hat, gehen Tierschützer davon aus, dass die beiden Kitten aus einem Weinsheimer Zuhause stammen, in dem mehr als 40 Katzen leben. Wegen mutmaßlich unkontrollierter Vermehrung war es demnach offenbar zu dem Fall der Tierhortung gekommen.