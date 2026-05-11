Ermittlungen zu Behandlungen Was ist los im Gesundheitszentrum Glantal? Rainer Gräff 11.05.2026, 17:44 Uhr

i Ein scharfer Wind weht am Gesundheitszentrum Glantal (GZG) in Meisenheim: Es wird wegen angeblicher ärztlicher Behandlungsfehler und Kompetenzüberschreitung ermittelt. Roswitha Kexel

Das Gesundheitszentrum Glantal (GZG) kommt nicht zur Ruhe. Nach der Aufregung wegen des geplanten und gescheiterten Verkaufs wird dort jetzt gegen Mediziner wegen angeblicher unangemessener und unerlaubter Behandlung ermittelt.

Das Gesundheitszentrum Glantal (GZG) in Meisenheim scheint nach wie vor unter keinem guten Stern zu stehen. Jüngster Anlass für Unruhe sind staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen medizinisches Personal, wie das Landeskrankenhaus bestätigt – allerdings ohne in irgendeiner Weise konkret zu werden.







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