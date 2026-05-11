Das Gesundheitszentrum Glantal (GZG) kommt nicht zur Ruhe. Nach der Aufregung wegen des geplanten und gescheiterten Verkaufs wird dort jetzt gegen Mediziner wegen angeblicher unangemessener und unerlaubter Behandlung ermittelt.
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Das Gesundheitszentrum Glantal (GZG) in Meisenheim scheint nach wie vor unter keinem guten Stern zu stehen. Jüngster Anlass für Unruhe sind staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen medizinisches Personal, wie das Landeskrankenhaus bestätigt – allerdings ohne in irgendeiner Weise konkret zu werden.