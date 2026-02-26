Förderverein Lützelsoon Was hilft krebskranken Kindern an Nahe und im Hunsrück? Armin Seibert 26.02.2026, 10:00 Uhr

i Die Soonwaldstiftung und der Förderverein Lützelsoon unterstützen die Deutsche Kinderkrebsstiftung und leisten mit den Ferienwohnungen auf den Schlössern Wartenstein und Dhaun wichtige Hilfe zur Erholung kranker Kinder. Der Vorstand mit (von links) Oliver Kohl, Ingrid und Herbert Wirzius und Thomas Jung zeigen Solidarität beim Kinderkrebstag. Foto: Isabell Müller Armin Seibert. Seibert Armin

Familien mit krebskranken Kindern können auf den Schlössern Wartenstein und Dhaun kostenlos Urlaub machen – dank des Fördervereins Lützelsoon und der Soonwaldstiftung. Eine wichtige Hilfe für Familien, wo nach der Diagnose das Leben kopfsteht.

Jedes Jahr erhalten in Deutschland etwa 2300 Kinder und Jugendliche mit ihren Familien die erschütternde Diagnose Krebs. Auch in der Nahe-Hunsrück-Region sind jedes Jahr viele Krebserkrankungen zu beklagen. Inzwischen können zwar bis zu 80 Prozent der Erkrankten geheilt werden, aber es ist in jedem Fall ein langer und schwerer Kampf, das Familienleben steht Kopf in der Zeit der Ungewissheit und Belastung.







