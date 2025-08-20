Zur 17. Ausstellung historischer Landtechnik lädt der Lanz-Bulldog-Club Nordpfalz für Samstag und Sonntag, 30. und 31. August, auf sein Gelände am Sportplatz der Lemberggemeinde ein. Die alle zwei Jahre stattfindende Ausstellung historischer Landmaschinen, die Besucher aus Rheinland-Pfalz und den angrenzenden Bundesländern anzieht, bietet in diesem Jahr einige zusätzliche Höhepunkte, schließlich feiert der Verein seinen 35. Geburtstag.

Die Vereinsmitglieder um Vorsitzenden Karl-Hans Kraus sind bereits seit Wochen damit beschäftigt, die vereinseigenen Maschinen und Geräte für die Ausstellung zu warten. Denn das Besondere bei den Ausstellungen des Lanz-Bulldog-Clubs ist, dass Landtechnik der 50er- und 60er-Jahre auch zum Einsatz kommt und damit erlebbar wird. Da sind nicht nur die zahlreichen Schleppertypen zu bewundern – wobei der Lanz-Bulldog zum Synonym des Schleppers schlechthin wurde. Wer erleben möchte, was nach dem Krieg bis in die 1970er-Jahre so alles auf dem Feld unterwegs war, der sollte sich den Sonntag dick im Kalender anstreichen, wenn die Vielfalt der Traktoren im Rahmen der Schlepperparade gezeigt wird.

i Beim Verladen der Garben half sogar eine "Bäuerin" mit. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Doch die Ausstellung bietet weit mehr, versprechen die Ausstellungsmacher: „Die historische Landtechnik wird bei uns für zwei Tage wieder lebendig.“ Damit Vorführungen an den Ausstellungstagen überhaupt möglich sind, schlüpften die Vereinsmitglieder im Vorfeld der Ausstellung in die Rolle der Bauern vor 60 und 70 Jahren. Das hieß, dass für den harten Kern der Vereinsmitglieder Feldarbeit angesagt war. Mit dem Mähbinder wurde der Weizen gemäht und zu Garben gebunden, die während der Vorführungen am letzten Augustwochenende den Hunger der gefräßigen Dreschmaschinen stillen. „Auch wenn Mähbinder und Dreschmaschinen eine enorme Arbeitserleichterung mit sich brachten, war immer noch viel Handarbeit nötig, die wir zeigen wollen“, sagt Kraus.

Als besonderes Bonbon wartet in diesem Jahr eine Säge auf die Besucher. Über Transmission wie die Dreschmaschine wird auch die Säge vom Traktor angetrieben, um einige Meter Brennholz für den kommenden Winter zu sägen. Natürlich ist auch die Generation nach der Dreschmaschine vertreten. So setzt der Verein auch seinen Mähdrescher während der Ausstellungstage in Betrieb. Dieser Mähdrescher aus dem Hause John Deere gehört noch zu den Dreschern ohne Korntank. Denn das Korn wurde zunächst noch von Personen, die auf dem Mähdrescher mitfuhren, in Säcke verladen.

i Ohne Klimaanlage und Korntank wird auch dieser John-Deere-Oldtimer-Mähdrescher zum Einsatz kommen. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Die Vereinsmitglieder rechnen damit, dass die diesjährige Ausstellung wie die in der Vergangenheit wieder zum Publikumsmagneten für Freunde der historischen Landtechnik wird. Immerhin zählt sie zu den größten Ausstellungen dieser Art in Rheinland-Pfalz. Natürlich muss auch niemand hungrig bei der Ausstellung bleiben, ist doch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Wichtig ist dem Verein, dass die junge Generation die Landtechnik von einst kennenlernt. Darum ist der Eintritt für Kinder bis 12 Jahren frei.