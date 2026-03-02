Landtagswahl 2026 Was die Wahlkreise an der Nahe unterscheidet Robert Neuber 02.03.2026, 19:00 Uhr

i Wahlen können eine wahre Wissenschaft werden. Insbesondere, wenn man auf die Zahlen schaut. Oliver Boehmer. bluedesign - stock.adobe.com

Die Nahe-Wahlkreise unterscheiden sich auf diversen Feldern. So wird aus dem Wahlkreis 18 Kirn-Bad Sobernheim eher hinausgependelt, in den Wahlkreis 17 Bad Kreuznach eher hineingependelt. Kreuznach wird Wachstum prognostiziert, Kirn eher Schrumpfung.

Es ist eindeutig und für das linke politische Spektrum bitter: Der Landkreis Bad Kreuznach ist politisch schwarz geprägt, zumindest war er das zur vergangenen Bundestagswahl. Die CDU kam auf 30,3 Prozent, zudem zog die AfD an den Sozialdemokraten vorbei und kam auf 22,3 Prozent, also genau zwei Prozentpunkte mehr als die Genossen.







