Tipps für den Nahe-Herbst Was der Disibodenberg über mächtige Frauen erzählt Markus Kilian 30.10.2026, 09:00 Uhr

i Die Klosterruine auf dem Disibodenberg: Hier haben Hildegard von Bingen, Jutta von Sponheim und Richardis von Stade viele Jahre wie abgeschieden gewirkt. Noch heute sind ihre Spuren sichtbar – das zeigt eine Führung am Sonntag, 1. November. Gunter Lang

Mystik, Macht und Mut: Drei Frauen, darunter Hildegard von Bingen, prägten das Kloster Disibodenberg – und trotzten den Regeln ihrer Zeit. Eine besondere Führung zeigt in herbstlichem Licht ihre Spuren auf, die bis heute wirken.

Die eigenen Ziele verfolgen, sich von Obrigkeiten nicht einschüchtern lassen, schlicht nicht aufgeben: Tugenden, die bis heute in vielen Bereichen eine wichtige Rolle spielen, waren genauso im Mittelalter von Bedeutung – insbesondere für Frauen. Auf drei mächtige Frauen aus der Region lenkt eine Führung durch die Klosterruine Disibodenberg am Sonntag, 1.







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