Mystik, Macht und Mut: Drei Frauen, darunter Hildegard von Bingen, prägten das Kloster Disibodenberg – und trotzten den Regeln ihrer Zeit. Eine besondere Führung zeigt in herbstlichem Licht ihre Spuren auf, die bis heute wirken.
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Die eigenen Ziele verfolgen, sich von Obrigkeiten nicht einschüchtern lassen, schlicht nicht aufgeben: Tugenden, die bis heute in vielen Bereichen eine wichtige Rolle spielen, waren genauso im Mittelalter von Bedeutung – insbesondere für Frauen. Auf drei mächtige Frauen aus der Region lenkt eine Führung durch die Klosterruine Disibodenberg am Sonntag, 1.