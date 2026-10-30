Tipps für den Nahe-Herbst
Was der Disibodenberg über mächtige Frauen erzählt
Die Klosterruine auf dem Disibodenberg: Hier haben Hildegard von Bingen, Jutta von Sponheim und Richardis von Stade viele Jahre
Die Klosterruine auf dem Disibodenberg: Hier haben Hildegard von Bingen, Jutta von Sponheim und Richardis von Stade viele Jahre wie abgeschieden gewirkt. Noch heute sind ihre Spuren sichtbar – das zeigt eine Führung am Sonntag, 1. November.
Gunter Lang

Mystik, Macht und Mut: Drei Frauen, darunter Hildegard von Bingen, prägten das Kloster Disibodenberg – und trotzten den Regeln ihrer Zeit. Eine besondere Führung zeigt in herbstlichem Licht ihre Spuren auf, die bis heute wirken.

Lesezeit 2 Minuten
Die eigenen Ziele verfolgen, sich von Obrigkeiten nicht einschüchtern lassen, schlicht nicht aufgeben: Tugenden, die bis heute in vielen Bereichen eine wichtige Rolle spielen, waren genauso im Mittelalter von Bedeutung – insbesondere für Frauen. Auf drei mächtige Frauen aus der Region lenkt eine Führung durch die Klosterruine Disibodenberg am Sonntag, 1.
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