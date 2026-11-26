Glühwein-Wanderung und Musik Was Besucher bei „Kreuznach leuchtet“ alles erwartet Markus Kilian 26.11.2026, 13:00 Uhr

i So sah „Kreuznach leuchtet“ im vorherigen Jahr aus: Die Brückenhäuser mit Pauluskirche und Kauzenburg im Hintergrund wurden stimmungsvoll illuminiert. Darauf können sich die Besucher auch in diesem Jahr freuen. Michael Diehl

Lichtermeer statt Novembergrau: Zum siebten Mal taucht „Kreuznach leuchtet“ die Innenstadt in funkelnde Farben. Für Besucher gibt es viele Aktionen. Warum es um viel mehr geht als nur stimmungsvolle Beleuchtung.

Während es dieser Tage abends immer früher dunkel wird, erstrahlt die Kurstadt bald in vielen Farben durch die Finsternis: Am Samstag, 28. November, verwandelt sich die Innenstadt mit „Kreuznach leuchtet“ von 16 bis 22 Uhr in ein stimmungsvolles Lichtermeer, das Groß und Klein einlädt, gemeinsam das erste Adventswochenende zu begehen – mit Kunst, Glühwein und ganz viel Atmosphäre.







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