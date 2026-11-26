Lichtermeer statt Novembergrau: Zum siebten Mal taucht „Kreuznach leuchtet“ die Innenstadt in funkelnde Farben. Für Besucher gibt es viele Aktionen. Warum es um viel mehr geht als nur stimmungsvolle Beleuchtung.
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Während es dieser Tage abends immer früher dunkel wird, erstrahlt die Kurstadt bald in vielen Farben durch die Finsternis: Am Samstag, 28. November, verwandelt sich die Innenstadt mit „Kreuznach leuchtet“ von 16 bis 22 Uhr in ein stimmungsvolles Lichtermeer, das Groß und Klein einlädt, gemeinsam das erste Adventswochenende zu begehen – mit Kunst, Glühwein und ganz viel Atmosphäre.