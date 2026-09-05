Windkraft-Pläne in Simmertal
Was beim Bürgerentscheid auf dem Spiel steht
In der Umgebung von Bad Kreuznach stehen vielerorts Windräder. Künftig könnten auch auf Simmertaler Gemarkung vier Anlagen hinzu
In der Umgebung von Bad Kreuznach stehen vielerorts Windräder. Künftig könnten auch auf Simmertaler Gemarkung vier Anlagen hinzukommen. Doch es regt sich Widerstand. Nun findet am Sonntag ein Bürgerentscheid darüber statt.
Markus Kilian

Soll die Gemeinde Flächen für Windräder verpachten oder nicht? Am Sonntag entscheidet darüber der Bürger an der Urne. Doch was könnte das Ergebnis bedeuten? Wir beantworten die wichtigsten Fragen – auch für die Region über Simmertal hinaus.

Lesezeit 4 Minuten
Wenn die Simmertaler am Sonntag, 6. September, zum Bürgerbescheid an die Urne treten, werden sie folgende Frage beantworten: „Sind Sie gegen die Verpachtung von gemeindeeigenen Grundstücken für die Errichtung von Windkraftanlagen?“ Schon seit Monaten rumort es kräftig in der fast 2000 Einwohner großen Gemeinde.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerEnergie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren