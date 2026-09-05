Windkraft-Pläne in Simmertal Was beim Bürgerentscheid auf dem Spiel steht Markus Kilian 05.09.2026, 15:00 Uhr

i In der Umgebung von Bad Kreuznach stehen vielerorts Windräder. Künftig könnten auch auf Simmertaler Gemarkung vier Anlagen hinzukommen. Doch es regt sich Widerstand. Nun findet am Sonntag ein Bürgerentscheid darüber statt. Markus Kilian

Soll die Gemeinde Flächen für Windräder verpachten oder nicht? Am Sonntag entscheidet darüber der Bürger an der Urne. Doch was könnte das Ergebnis bedeuten? Wir beantworten die wichtigsten Fragen – auch für die Region über Simmertal hinaus.

Wenn die Simmertaler am Sonntag, 6. September, zum Bürgerbescheid an die Urne treten, werden sie folgende Frage beantworten: „Sind Sie gegen die Verpachtung von gemeindeeigenen Grundstücken für die Errichtung von Windkraftanlagen?“ Schon seit Monaten rumort es kräftig in der fast 2000 Einwohner großen Gemeinde.







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