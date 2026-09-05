Soll die Gemeinde Flächen für Windräder verpachten oder nicht? Am Sonntag entscheidet darüber der Bürger an der Urne. Doch was könnte das Ergebnis bedeuten? Wir beantworten die wichtigsten Fragen – auch für die Region über Simmertal hinaus.
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Wenn die Simmertaler am Sonntag, 6. September, zum Bürgerbescheid an die Urne treten, werden sie folgende Frage beantworten: „Sind Sie gegen die Verpachtung von gemeindeeigenen Grundstücken für die Errichtung von Windkraftanlagen?“ Schon seit Monaten rumort es kräftig in der fast 2000 Einwohner großen Gemeinde.