Vorbereitung auf Ostern
Was bedeutet Kreuznacher Christen die Fastenzeit?
Pfaffen-Schwabenheims Küster Helmut Erbenich sieht in den kommenden Wochen nicht rot, sondern violett. Als Farbe der Buße sind die Messgewänder wie diese Kasel an den Fastentagen violett.
Josef Nürnberg

Für die Narren ist an Aschermittwoch „alles vorbei“, für Christen beginnt dann die Fastenzeit bis Ostern. Doch wie viel Bedeutung hat dieser Brauch in der heutigen Gesellschaft noch?

Der Kölner Musiker Jupp Schmitz schrieb 1953 den bekannten Karnevalsschlager „Am Aschermittwoch ist alles vorbei“. Für Christen dürfte das nicht gelten, schließlich beginnt mit dem heutigen Aschermittwoch die 40-tägige Fastenzeit als christliche Vorbereitungszeit auf Ostern, dem Fest der Auferstehung Christi und damit der Erlösung aller Menschen.

