Für die Narren ist an Aschermittwoch „alles vorbei“, für Christen beginnt dann die Fastenzeit bis Ostern. Doch wie viel Bedeutung hat dieser Brauch in der heutigen Gesellschaft noch?
Lesezeit 2 Minuten
Der Kölner Musiker Jupp Schmitz schrieb 1953 den bekannten Karnevalsschlager „Am Aschermittwoch ist alles vorbei“. Für Christen dürfte das nicht gelten, schließlich beginnt mit dem heutigen Aschermittwoch die 40-tägige Fastenzeit als christliche Vorbereitungszeit auf Ostern, dem Fest der Auferstehung Christi und damit der Erlösung aller Menschen.