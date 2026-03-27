Hausärzte an der Nahe gesucht Was Barfußpfad und Schmidtburg mit Ärzten zu tun haben Robert Neuber 27.03.2026, 15:00 Uhr

i Die Perspektive eines schönen Familienlebens auf dem Land - etwa mit Spaß auf dem Sobernheimner Barfußpfad - darf nicht unterschätzt werden, wenn junge Ärzte gelockt werden. Bernd Hey

Der Sobernheimer Hausarzt Michael Nentwich hat für seine Praxis eine Nachfolge gefunden, ebenso der Kirner Kinderarzt Bernd Zerfaß. Natürlich spielt hier die finanzielle Förderung eine Rolle, aber auch andere Facetten wie das Angebot für Familien.

Hausarzt Michael Nentwich aus Bad Sobernheim hat eine Nachfolge für seine Praxis in der Großstraße gefunden, die er zum April nach 33 Jahren aufgibt. Es war eine lange Suche, genauso ging es ja kürzlich dem Kirner Kinderarzt Bernd Zerfaß, der erst nach mühseliger und langwieriger Recherche mit dem von der Diakonie wechselnden Kentaro Avenmarg einen Nachfolger für seine Praxis fand.







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