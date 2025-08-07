Vor 100 Jahren pflegte man ein adrettes Outfit, wenn man auf den Jahrmarkt ging. Bei den Herren waren Hut, Anzug und Spazierstock angesagt, die Damen prunkten mit großen Hüten, die Mädchen wurden in weiße Kleidchen, die Buben in Matrosenanzüge gesteckt. Das Treiben auf der Pfingstwiese zeichnete sich 1913 durch das Gepräge einer bürgerlichen Festkultur aus, es fehlte nicht an Attraktionen und einem reichhaltigen Angebot auf dem Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. Das alles war vorbei, als am 1. August 1914 der Erste Weltkrieg begann.

Über die wechselvolle Geschichte des Kreuznacher Jahrmarkts in den 1920er-Jahren berichtete Stadtarchivarin Franziska Blum-Gabelmann in einer Veranstaltung des Freundeskreises „Kreiznacher Johrmarkt“ im August 2013 – für unseren Jahrmarktscountdown hat der „Oeffentliche Anzeiger“ den von Fred Lex verfassten Text aus dem Archiv geholt.

Kein fröhliches Volksfest seinerzeit

Freundeskreisvorsitzender, damals wie heute, Dieter Gronbach hatte in der Diskussion damals bereits hingewiesen, dass nach Auffassung von Freundeskreis, Jahrmarktsausschuss und Stadtarchiv das Volksfest im Jahr 1920 auf der Pfingstwiese nicht als Jahrmarkt gezählt wird. Begründet wird die Streichung mit der fehlenden Echtheit.

Tatsächlich hatte es damals viel Wirbel um die Veranstaltung eines Jahrmarkts auf der Pfingstwiese gegeben, die 1920 von französischen Besatzungstruppen zu zwei Dritteln militärisch beansprucht wurde. Manchem Kreuznacher Bürger war die Zeit so kurz nach dem Ersten Weltkrieg zu früh für ein fröhliches Volksfest. Es fehlte nicht nur an guter Laune, sondern vor allem an Geld. Dennoch: Ein damals stadtbekannter Gastwirt namens Otto Witte hatte die Vorbereitung des Festes in die Hand genommen und trickreich die Zustimmung von Stadtrat und französischer Besatzungsmacht ermöglicht. Doch Wittes Initiative kam in der Öffentlichkeit offenbar nicht gut an. Stadtarchivarin Blum-Gabelmann hatte aus dem Archiv Dokumente zur Illustrierung ihres Vortrags mitgebracht, aus denen hervorging, das Wittes Volksfest als „Jux-Fest“ oder als „Ersatz-Jahrmarkt“ abgetan wurde; nichts, was mit der Tradition der Vorkriegsjahre vergleichbar gewesen wäre.

„Wahre Völkerwanderung auf die Pfingstwiese“

„Die festliche Stimmung fehlte gänzlich, dieweil dem ganzen die Seele mangelte“, hieß es zum Beispiel in einem Zeitungsartikel, und ein anderer Autor meinte: „ Seinen Charakter als Markt hatte er verloren, es gab gar nichts zu kaufen.“ Dennoch kam Witte auch im Jahr 1921 wieder zum Zug: Stadtrat und Besatzungsmacht genehmigten einen Jahrmarkt, auf den die Bevölkerung gewartet zu haben schien, denn wie ein Besucher berichtete, ergoss sich „eine wahre Völkerwanderung“ auf die Pfingstwiese. In ihrer Betrachtung der problematischen Jahre ging Referentin Blum-Gabelmann vor allem auf die wirtschaftliche Situation der 1920er-Jahre ein, einer Zeit wirtschaftlicher und seelischer Depressionen.

Stadtrat genehmigt Jahrmarkt

Obwohl die wirtschaftlichen Probleme in Deutschland damals immer drängende wurden, wollte Bad Kreuznach auch 1922 nicht auf einen Jahrmarkt verzichten. Erst 1923 sank die Stimmungslage auf den Tiefpunkt, als mit der Besetzung des Ruhrgebiets durch französische Truppen, die Unterbindung des Bahnverkehrs, die Beschlagnahme von Gütern und vor allem die Entwicklung einer Hyperinflation eine fühlbare Verelendung der Bevölkerung einsetzte. Einstimmig habe damals der Stadtrat beschlossen, keinen Jahrmarkt zu veranstalten, berichtete die Stadtarchivarin.

Aber schon ein Jahr später, als mit der Jahreszahl 1924 und einer wirtschaftlichen Erholung des Landes die Goldenen Zwanziger begannen, war auch die Kreuznacher Bevölkerung wieder in Feierlaune und der Stadtrat genehmigt den Jahrmarkt. „Damit“, so das Fazit der Referentin, „setzte eine kontinuierliche Ausrichtung des Jahrmarktes bis 1938 ein, die mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939 erneut ein Ende fand.“