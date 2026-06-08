Kreuznacher Parkparadiese
Warum weinst du? Weil es so schön ist...
Die Roseninsel ist nicht nur zur Blütezeit ein Paradies, sondern das ganze Jahr über.
Die Roseninsel ist nicht nur zur Blütezeit ein Paradies, sondern das ganze Jahr über.
Robert Neuber

Bad Kreuznach hat wunderbare Grünanlagen, die wir in einer sechsteiligen Serie etwas näher unter die Lupe nehmen werden. Geschichte, Botanik, besondere Skulpturen oder Schlupfwinkel – eine Entdeckungsreise ins Kreuznacher Parkparadies.

Lesezeit 1 Minute
Es war im Juli 1967, als die britische Rockband Small Faces die Frage stellte, die sich beim Gang durch die Bad Kreuznacher Parks immer wieder stellt: Warum kommen einem dort Tränen? Und die Antwort ist: Weil es einfach zu schön ist... Die Small Faces hatten mit dem Song „Itchycoo Park“ einen Riesenhit, der bis heute gerne gehört wird.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBauen & Wohnen

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