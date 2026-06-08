Bad Kreuznach hat wunderbare Grünanlagen, die wir in einer sechsteiligen Serie etwas näher unter die Lupe nehmen werden. Geschichte, Botanik, besondere Skulpturen oder Schlupfwinkel – eine Entdeckungsreise ins Kreuznacher Parkparadies.
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Es war im Juli 1967, als die britische Rockband Small Faces die Frage stellte, die sich beim Gang durch die Bad Kreuznacher Parks immer wieder stellt: Warum kommen einem dort Tränen? Und die Antwort ist: Weil es einfach zu schön ist... Die Small Faces hatten mit dem Song „Itchycoo Park“ einen Riesenhit, der bis heute gerne gehört wird.