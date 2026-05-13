Kreis Bad Kreuznach beteiligt Warum sich Ingelheim der KRN anschließen möchte Markus Kilian 13.05.2026, 15:20 Uhr

i Die Gesellschafter der Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH (KRN) sind bis jetzt Stadt und Kreis Bad Kreuznach sowie der Kreis Mainz-Bingen. Doch schon bald könnte die Stadt Ingelheim hinzukommen. Markus Kilian (Archiv). Markus Kilian

Die Stadt am Rhein möchte sich dem Verbund anschließen. Der Kreis Kreuznach als einer der Gesellschafter sieht darin eine Chance, denn Ingelheim will dabei nicht nur mit der Beteiligung an der Finanzierung punkten.

Seit Herbst 2022 sorgt die Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH (KRN) für den Busbetrieb an der Nahe. Zu ihren aktuellen Gesellschaftern – das sind Stadt und Kreis Bad Kreuznach sowie der Kreis Mainz-Bingen – könnte bald ein neuer hinzukommen: Die Stadt Ingelheim möchte dem Verbund beitreten, wie Landrätin Bettina Dickes in der jüngsten Sitzung des Bad Kreuznacher Kreistags berichtete.







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