Die Bosenheimer Firma Huy möchte seit Jahren erweitern – doch sie kommt beim Kauf eines städtischen Grundstücks nicht weiter. Die Stadt verweist auf komplizierte Rechtsfragen.
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Im jüngsten Teil unserer Serie zum lokalen Handwerk hatten sich Alexander Wein und Kai Schumacher von der Schreinerei Huy im Kreuznacher Stadtteil Bosenheim enttäuscht darüber gezeigt, dass man nun schon vor anderthalb Jahren eine Bauvoranfrage zur Erweiterung des Firmengrundstücks eingereicht habe – und einfach keine Antwort bekomme.