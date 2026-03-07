Barrieren in Bad Kreuznach
Warum Rollstuhlfahrerin Monate auf Ersatz warten muss
Adelheid Michel aus Bad Kreuznach in ihrem Ersatzrollstuhl in ihrer Wohnung. Wegen ihrer Körperbehinderung kann die Rentnerin de
Adelheid Michel aus Bad Kreuznach in ihrem Ersatzrollstuhl in ihrer Wohnung. Wegen ihrer Körperbehinderung kann die Rentnerin den Rollstuhl ohne elektrischen Antrieb nicht bewegen. Bis sie Ersatz bekam, dauerte es fast drei Monate.
Cordula Kabasch

Fast drei Monate saß Adelheid Michel auf dem Trockenen: Die Bad Kreuznacher Rentnerin ist auf einen Rollstuhl mit Hilfsantrieb angewiesen, doch der war eines Tages defekt. Einen Ersatz bekam sie so schnell nicht – und war auf fremde Hilfe angewiesen.

Lesezeit 3 Minuten
Wie lange dauert es, bis ein Rollstuhl repariert werden kann oder ein neuer geliefert wird? Mit der Frage musste sich Adelheid Michel aus Bad Kreuznach auseinandersetzen. Die 70-Jährige lebt in einer Wohnung im zweiten Stock eines Wohnblocks im Kreuznacher Südosten.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerGesundheit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren