Fast drei Monate saß Adelheid Michel auf dem Trockenen: Die Bad Kreuznacher Rentnerin ist auf einen Rollstuhl mit Hilfsantrieb angewiesen, doch der war eines Tages defekt. Einen Ersatz bekam sie so schnell nicht – und war auf fremde Hilfe angewiesen.
Lesezeit 3 Minuten
Wie lange dauert es, bis ein Rollstuhl repariert werden kann oder ein neuer geliefert wird? Mit der Frage musste sich Adelheid Michel aus Bad Kreuznach auseinandersetzen. Die 70-Jährige lebt in einer Wohnung im zweiten Stock eines Wohnblocks im Kreuznacher Südosten.