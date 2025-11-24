Kreuznacher Agentur wehrt sich Warum ist die neue Bad Sobernheimer Homepage offline? 24.11.2025, 09:00 Uhr

i Warum ist die neue Internetseite der Stadt Bad Sobernheim offline? Die Diskussion, die während der Hauptausschuss-Sitzung im Rathaus begonnen hat, zieht nun Kreise. Silke Jungbluth-Sepp

Die Agentur Schulz und Tebbe weist Kritik von Stadtbürgermeister Ruegenberg an der Website „Sobernheim live“ zurück und versteht das Gebaren der Stadt nicht. Der Ex-Stadtchef bestätigt, dass das Projekt ordnungsgemäß und konstruktiv erfüllt wurde.

Die negativen Aussagen des Sobernheimer Stadtbürgermeisters Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) über die Internetseite „Sobernheim live“ lassen Bruno Schulz, Markus Tebbe und Dennis Keeb von der Bad Kreuznacher Kommunikationsagentur Schulz und Tebbe einigermaßen fassungslos zurück, wie im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich wird.







