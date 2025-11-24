Warum ist die neue Bad Sobernheimer Homepage offline?

Die Agentur Schulz und Tebbe weist Kritik von Stadtbürgermeister Ruegenberg an der Website „Sobernheim live“ zurück und versteht das Gebaren der Stadt nicht. Der Ex-Stadtchef bestätigt, dass das Projekt ordnungsgemäß und konstruktiv erfüllt wurde.
Lesezeit 4 Minuten
Die negativen Aussagen des Sobernheimer Stadtbürgermeisters Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) über die Internetseite „Sobernheim live“ lassen Bruno Schulz, Markus Tebbe und Dennis Keeb von der Bad Kreuznacher Kommunikationsagentur Schulz und Tebbe einigermaßen fassungslos zurück, wie im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich wird.