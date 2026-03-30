Blickpunkt Kreuznacher Schule Warum ist die Don-Bosco-Schule immer noch so marode? Cordula Kabasch 30.03.2026, 11:00 Uhr

i An der Don-Bosco-Schule ist das Gebäude in einem nach wie vor desolaten Zustand, obwohl seit Jahren saniert wird. Die Kreisverwaltung macht Gründe außerhalb ihres Einflussbereichs dafür verantwortöich. Markus Kilian

Wieso ist die Don-Bosco-Schule an der Ellerbachstraße eine Dauerbaustelle? Lehrer haben längst den Alarmknopf gedrückt. Die Kreisverwaltung sagt: Auf die Gründe hat sie kaum Einfluss. Die Verzögerung hat demzufolge andere Ursachen.

Warum ist die Don-Bosco-Schule seit mehr als fünf Jahren eine Dauerbaustelle? Schulleiter und Lehrer haben den Alarmknopf gedrückt. Doch das Gebäude ist in einem desolaten Zustand. Wir fragten die Kreisverwaltung: Wieso ist die Sanierung nicht längst abgeschlossen?







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