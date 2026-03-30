Wieso ist die Don-Bosco-Schule an der Ellerbachstraße eine Dauerbaustelle? Lehrer haben längst den Alarmknopf gedrückt. Die Kreisverwaltung sagt: Auf die Gründe hat sie kaum Einfluss. Die Verzögerung hat demzufolge andere Ursachen.
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Warum ist die Don-Bosco-Schule seit mehr als fünf Jahren eine Dauerbaustelle? Schulleiter und Lehrer haben den Alarmknopf gedrückt. Doch das Gebäude ist in einem desolaten Zustand. Wir fragten die Kreisverwaltung: Wieso ist die Sanierung nicht längst abgeschlossen?