Kebab-Welle in Bad Kreuznach Warum flutet der Döner die Innenstadt? Cordula Kabasch 28.04.2026, 18:00 Uhr

i Einen Döner Kebab kann man in der Bad Kreuznacher Innenstadt alle paar Meter kaufen. Patrick Pleul. Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp

Alle paar Meter dreht sich ein Spieß mit Dönerfleisch: Über die Kreuznacher Innenstadt ist eine Fladenbrot-Welle hereingebrochen. Hat die Currywurst ausgedient? Wir fragten Gereon Haumann, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes.

Ist das Ende der guten alten Pommesbude gekommen? In der Innenstadt ist es kaum möglich, mehr als ein paar Meter zurückzulegen, ohne an einem Dönerladen vorbeizukommen. Zwischen Bahnhof, Mannheimer Straße, Neustadt und Rüdesheimer Straße kann der To-Go-Fan in zahlreichen Imbissen ins Fladenbrot beißen.







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