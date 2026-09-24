Rüdesheim und Bad Sobernheim
Warum Eltern für Ferienbetreuung draufzahlen müssen
Für die Herbstferien muss der Kreis erstmals eine Ganztagsbetreuung organisieren. Da es keine Angebote von Vereinen oder Verbänd
Für die Herbstferien muss der Kreis erstmals eine Ganztagsbetreuung organisieren. Da es keine Angebote von Vereinen oder Verbänden gab, mussten externe Angebote her. Das kostet Kreis und Eltern mehr.
Uwe Anspach/dpa. picture alliance/dpa

Für die Herbstferien muss der Kreis erstmals eine Ganztagsbetreuung für Erstklässler gewährleisten. Die Premiere wird allerdings teuer, denn die Angebote hat sich die Verwaltung eingekauft – doch bis jetzt sind nur wenige Kinder angemeldet.

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Die Tage sind gezählt: Am 5. Oktober beginnen die Herbstferien, und dann muss der Kreis Bad Kreuznach für Erstklässler erstmals eine Ganztagsbetreuung stemmen. Während der Schulzeiten wird der Betreuungsanspruch nach dem neuen Ganztagsförderungsgesetz durch Unterricht und verschiedene Angebote abgedeckt, in der Ferienzeit kommt der Kreis als Koordinator ins Spiel.
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