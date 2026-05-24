In Hundsbach und Schweinschied sollen drei Windräder gebaut werden. Aber die Vertragskonditionen, die vor fünf Jahren mit Investor Juwi abgeschlossen wurden, sind angesichts geänderter Rahmenbedingungen finanziell nicht mehr haltbar.
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Wenn die Kommunalpolitik hinter verschlossenen Türen tagt, brodelt oft die Gerüchteküche. So auch kürzlich, als die Gemeinderäte von Hundsbach und Schweinschied zu einer gemeinsamen, nicht-öffentlichen Sitzung zusammenkamen. Da es um vertrauliche Vertragsangelegenheiten ging, drangen keine Details nach außen.