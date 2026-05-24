Hundsbach und Schweinschied
Warum die Windräder wohl teurer werden als geplant
In Desloch drehen sich bereits Windräder. In Hundsbach und Schweinschied könnte es 2028 soweit sein, wenn es Einigkeit über die
In Desloch drehen sich bereits Windräder. In Hundsbach und Schweinschied könnte es 2028 soweit sein, wenn es Einigkeit über die Vertragsveränderungen mit Juwi gibt.
Andrea Brand

In Hundsbach und Schweinschied sollen drei Windräder gebaut werden. Aber die Vertragskonditionen, die vor fünf Jahren mit Investor Juwi abgeschlossen wurden, sind angesichts geänderter Rahmenbedingungen finanziell nicht mehr haltbar. 

Lesezeit 2 Minuten
Wenn die Kommunalpolitik hinter verschlossenen Türen tagt, brodelt oft die Gerüchteküche. So auch kürzlich, als die Gemeinderäte von Hundsbach und Schweinschied zu einer gemeinsamen, nicht-öffentlichen Sitzung zusammenkamen. Da es um vertrauliche Vertragsangelegenheiten ging, drangen keine Details nach außen.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerEnergie

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