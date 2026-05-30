Patrick Wild aus Bad Kreuznach Warum der Lichtkünstler die Menschen so gern verzaubert Markus Kilian 30.05.2026, 11:00 Uhr

i Patrick Wild ist stolz auf seine Events, die er regelmäßig in der Bad Kreuznacher Hospitalgasse organisiert. Die Leidenschaft für Lichtshows begleitet ihn schon seit seiner Kindheit. Markus Kilian

Der Student bastelt stets an bunten Events zu Ostern oder Weihnachten und ist in seinen magischen Welten zu Hause. Mit schrillen Designs und vielen Effekten bringt er die Kurstadt zum Strahlen. Doch Patrick Wild kann auch ganz anders.

Lichtkünstler, Schauspieler, Fotograf – Patrick Wild mit einem Wort zu beschreiben ist schwierig, wenn nicht unmöglich. Dafür ist der 28-jährige Bad Kreuznacher zu vielseitig, wenn er seiner Kreativität freien Lauf lässt. Sein Ziel ist gleichzeitig seine Motivation: „Es geht mir um die Liebe zur Kunst und zu den Menschen“, sagt der Student lächelnd, der das Innere der Kurstadt regelmäßig in ein Lichtermeer verwandelt.







Artikel teilen

Artikel teilen