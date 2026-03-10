Echte Sisyphusarbeit Warum der Kampf gegen illegale Müllentsorgung nie endet Josef Nürnberg 10.03.2026, 11:00 Uhr

i Schriftstücke mit Zustelladressen im Müll werden registriert und an das Ordnungsamt der Kreisverwaltung weitergeleitet. Josef Nürnberg

Unmengen von Müll kommen immer wieder zusammen. Die Stadtreinigung wird der Lage oft kaum Herr, und das Ordnungsamt scheint machtlos.

Für Passanten ist der illegal entsorgte Müll an der Ecke Müllergasse/Wilhelmstraße in Bad Kreuznach unfassbar. Für Georg Bürger vom Bauhof, Sachgebietsleiter Stadtreinigung, sowie seine Männer ist dies Alltag und gleicht einer Sisyphusarbeit. Denn wie Sisyphus, der unablässig einen Stein auf einen Berg rollen muss, der immer wieder herunterrollt, kämpft die Stadtreinigung laut Bürger einen nie enden wollenden Kampf gegen illegale Müllentsorgung.







