Von Ingelheim nach Israel
Warum der Geistliche Olliver Zobel nach Jerusalem zieht
Jerusalem ist das Ziel: Olliver Zobel (57) zeigt eine Panoramaansicht der heiligen Stadt. Dort werden er und seine Frau die Dien
Jerusalem ist das Ziel: Olliver Zobel (57) zeigt eine Panoramaansicht der heiligen Stadt. Dort werden er und seine Frau die Dienstwohnung des Propstes im Kreuzgang der Erlöserkirche in der Altstadt beziehen. Er möchte "Menschen unterstützen, die sich für Frieden, Menschlichkeit und Versöhnung einsetzen".
Rainer Gräff

Bald geht es los: Olliver Zobel, Dekan der evangelischen hessen-nassauischen Landeskirche mit Dienstort Nieder-Olm, zieht mit seiner Frau in die Heilige Stadt. In Jerusalem warten neue Aufgaben auf ihn. 

Lesezeit 2 Minuten
Von der Rotweinstadt in die Heilige Stadt: Es ist ein ungewöhnlicher Schritt, der dem evangelischen Geistlichen Olliver Zobel bevorsteht. Aus dem Dekan der evangelischen hessen-nassauischen Landeskirche mit Dienstort Nieder-Olm wird der Propst der deutschen Protestanten in Jerusalem.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerGlaube & Kirche

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren