Von Ingelheim nach Israel Warum der Geistliche Olliver Zobel nach Jerusalem zieht Rainer Gräff 01.11.2026, 17:00 Uhr

i Jerusalem ist das Ziel: Olliver Zobel (57) zeigt eine Panoramaansicht der heiligen Stadt. Dort werden er und seine Frau die Dienstwohnung des Propstes im Kreuzgang der Erlöserkirche in der Altstadt beziehen. Er möchte "Menschen unterstützen, die sich für Frieden, Menschlichkeit und Versöhnung einsetzen". Rainer Gräff

Bald geht es los: Olliver Zobel, Dekan der evangelischen hessen-nassauischen Landeskirche mit Dienstort Nieder-Olm, zieht mit seiner Frau in die Heilige Stadt. In Jerusalem warten neue Aufgaben auf ihn.

Von der Rotweinstadt in die Heilige Stadt: Es ist ein ungewöhnlicher Schritt, der dem evangelischen Geistlichen Olliver Zobel bevorsteht. Aus dem Dekan der evangelischen hessen-nassauischen Landeskirche mit Dienstort Nieder-Olm wird der Propst der deutschen Protestanten in Jerusalem.







Artikel teilen

Artikel teilen