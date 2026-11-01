Bald geht es los: Olliver Zobel, Dekan der evangelischen hessen-nassauischen Landeskirche mit Dienstort Nieder-Olm, zieht mit seiner Frau in die Heilige Stadt. In Jerusalem warten neue Aufgaben auf ihn.
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Von der Rotweinstadt in die Heilige Stadt: Es ist ein ungewöhnlicher Schritt, der dem evangelischen Geistlichen Olliver Zobel bevorsteht. Aus dem Dekan der evangelischen hessen-nassauischen Landeskirche mit Dienstort Nieder-Olm wird der Propst der deutschen Protestanten in Jerusalem.