Die Kfz-Zulassung in Bad Kreuznach hat technische Hürden überwunden, doch die Wartezeiten sind noch nicht ideal. Welche Pläne gibt es, um den Service weiter zu verbessern?
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In seiner jüngsten Sitzung empfahl der Haupt- und Personalausschuss dem Stadtrat, den Abschluss der Zweckvereinbarung über den öffentlich-rechtlichen Betrieb der Anwendungsplattform für die Kfz-Zulassung mit dem Zweckverbund für Informationstechnologie und Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz zu beschließen.