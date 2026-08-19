Termine in Bad Kreuznach
Wartezeiten bei der Kfz-Zulassung haben sich verbessert
Die Wartezeiten für Termine bei Zulassungsstelle der Stadtverwaltung sind kürzer geworden, aber aus Sicht des Beigeordneten Mirk
Die Wartezeiten für Termine bei Zulassungsstelle der Stadtverwaltung sind kürzer geworden, aber aus Sicht des Beigeordneten Mirko Helmut Kohl immer noch nicht optimal.
Josef Nürnberg

Die Kfz-Zulassung in Bad Kreuznach hat technische Hürden überwunden, doch die Wartezeiten sind noch nicht ideal. Welche Pläne gibt es, um den Service weiter zu verbessern?

Lesezeit 2 Minuten
In seiner jüngsten Sitzung empfahl der Haupt- und Personalausschuss dem Stadtrat, den Abschluss der Zweckvereinbarung über den öffentlich-rechtlichen Betrieb der Anwendungsplattform für die Kfz-Zulassung mit dem Zweckverbund für Informationstechnologie und Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz zu beschließen.
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