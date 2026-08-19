Termine in Bad Kreuznach Wartezeiten bei der Kfz-Zulassung haben sich verbessert Josef Nürnberg 19.08.2026, 18:30 Uhr

i Die Wartezeiten für Termine bei Zulassungsstelle der Stadtverwaltung sind kürzer geworden, aber aus Sicht des Beigeordneten Mirko Helmut Kohl immer noch nicht optimal. Josef Nürnberg

Die Kfz-Zulassung in Bad Kreuznach hat technische Hürden überwunden, doch die Wartezeiten sind noch nicht ideal. Welche Pläne gibt es, um den Service weiter zu verbessern?

In seiner jüngsten Sitzung empfahl der Haupt- und Personalausschuss dem Stadtrat, den Abschluss der Zweckvereinbarung über den öffentlich-rechtlichen Betrieb der Anwendungsplattform für die Kfz-Zulassung mit dem Zweckverbund für Informationstechnologie und Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz zu beschließen.







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