Haarschnitt zu Weihnachten Warmherzigkeitstag bei Bad Kreuznacher Friseurbetrieb Josef Nürnberg 16.12.2024, 11:00 Uhr

i Corina Hahn von Intercoiffure Hair by Hahn griff beim Warmherzigkeitstag selbst zur Schere. Josef Nürnberg

Frauen aus dem Bad Kreuznacher Frauenhaus sowie etwa 60 Kinder aus Wohnheimen der Region erhielten am Sonntag bei Intercoiffure Hair by Hahn in Bad Kreuznach ihren Wunschhaarschnitt. Inhaberin Corina Hahn initiierte die Aktion.

Rund 60 Kinder aus Wohnheimen der Region, darunter dem Oliver Twist Haus in Langenlonsheim und dem Wohnheim St. Hildegard in Bingen, aber auch vier Frauen aus dem Frauenhaus Bad Kreuznach mit ihren Kindern erhielten beim Warmherzigkeitstag am Sonntag in den Räumlichkeiten von Intercoiffure Hair by Hahn, Wormserstraße, ihren Wunschhaarschnitt.

