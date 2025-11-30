Leuchtendes Bad Kreuznach Warmes Licht sorgt für besondere Atmosphäre Hannah Heyen 30.11.2025, 17:00 Uhr

Die Illumination der Innenstadt am Samstagabend lockte viele Menschen an, die dann auch der Rede von Ministerpräsident Alexander Schweitzer zuhörten – trotz des verregneten Novemberabends.

Warmes Licht, volle Straßen und ein friedlicher Klang über der Innenstadt. „Kreuznach leuchtet!“ lockte am Samstag erneut Hunderte in den Ortskern Kreuznachs. Zwischen Glühweinwanderweg, Lichterweg in der Pauluskirche und Musik auf der Alten Nahebrücke entstand eine dichte, freundliche Atmosphäre, die selbst den verregneten Novemberabend vergessen ließ.







