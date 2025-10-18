Vorfall bei Neu-Bamberger Kerb War die Musik am Dorffest wirklich zu laut? 18.10.2025, 17:00 Uhr

i Anfang Oktober wurde auf dem Neu-Bamberger Kerbeplatz wie jedes Jahr ausgelassen die Kerb gefeiert. Doch einem Anwohner war sie zu laut, er beschwerte sich, drohte mit rechtlichen Schritten. Zu Recht? Markus Kilian

Eigentlich sollte es eine ausgelassene Feier werden. Doch ein Anwohner hat sich wegen vermeintlicher Ruhestörung mehrfach beschwert. Wie Ortschef Markus Müller die Lage einschätzt und warum die Genehmigung verändert werden musste.

Ein kühles Bier trinken, eine Fahrt auf dem Karussell unternehmen und abends zur Musik des DJs tanzen: Groß und Klein haben Anfang Oktober die traditionelle Kerb in Neu-Bamberg gefeiert. So wie jedes Jahr. Alles unbeschwert und ausgelassen? Nicht ganz, denn ein Anwohner des Kerbeplatzes hat sich vehement wegen der vermeintlich zu lauten Musik beschwert, zwischenzeitlich sogar eine einstweilige Verfügung dagegen angestoßen.







