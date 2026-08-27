Die gute Beschilderung macht’s Wanderwege-Chef verzückt über Andracks Kreuznach-Lob 27.08.2026, 12:00 Uhr

i Besonders lobt Manuel Andrack die Beschilderungen der Bad Kreuznacher Premiumstrecken. Angetan haben ihm es besonders die „Ihr Standort“-Knöpfchen. Deren Fehlen hatte er im letzten Bericht noch bemängelt. Marian Ristow

Manuel Andrack, bekannt als "Wanderpapst", zeigt sich begeistert von den Premiumwanderwegen in Bad Kreuznach. Doch wer sorgt eigentlich dafür, dass hier alles perfekt läuft? Ein Blick hinter die Kulissen einer erfolgreichen Rezertifizierung.

Er war mal wieder wandern in Bad Kreuznach und es hat ihm erneut sehr gut gefallen: TV-Star Manuel Andrack, der in den 1990er- und 2000er-Jahren gemeinsam mit Harald Schmidt TV-Geschichte geschrieben hat, ist die Ebernburg-Tour marschiert und ist dabei seinem Job nachgegangen.







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