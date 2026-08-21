Trotz fehlender Gastronomie Wandern an der Nahe begeistert Manuel Andrack Marian Ristow 21.08.2026, 09:00 Uhr

i Für das Deutsche Wanderinstitut zertifiziert Wanderexperte und TV-Star Manuel Andrack Premiumstrecken. Nun war er wieder an der Nahe unterwegs, genauer gesagt im Bad Kreuznacher Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg. Marian Ristow

Der Mann mit dem Klemmbrett war wieder an der Nahe unterwegs: Wandercrack Manuel Andrack zertifiziert dieser Tage Ebernburg- und Rheingrafenstein-Tour. Der TV-Star wandert gern an der Nahe, beim Zertifizieren schaut er aber dennoch genau hin.

Wer dieser Tage auf den Premiumwanderwegen Ebernburg oder Rheingrafenstein unterwegs ist und dort einen Mann mit Hut, Klemmbrett und GPS-Tracker entdeckt, der behutsam über die Pfade wandelt und sich aufmerksam umsieht, der könnte Zeuge werden, wie eine professionelle Rezertifizierung von Wanderwegen durch das Deutsche Wanderinstitut vonstattengeht.







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