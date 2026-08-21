Trotz fehlender Gastronomie
Wandern an der Nahe begeistert Manuel Andrack 
Für das Deutsche Wanderinstitut zertifiziert Wanderexperte und TV-Star Manuel Andrack Premiumstrecken. Nun war er wieder an der
Für das Deutsche Wanderinstitut zertifiziert Wanderexperte und TV-Star Manuel Andrack Premiumstrecken. Nun war er wieder an der Nahe unterwegs, genauer gesagt im Bad Kreuznacher Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg.
Marian Ristow

Der Mann mit dem Klemmbrett war wieder an der Nahe unterwegs: Wandercrack Manuel Andrack zertifiziert dieser Tage Ebernburg- und Rheingrafenstein-Tour. Der TV-Star wandert gern an der Nahe, beim Zertifizieren schaut er aber dennoch genau hin.

Lesezeit 3 Minuten
Wer dieser Tage auf den Premiumwanderwegen Ebernburg oder Rheingrafenstein unterwegs ist und dort einen Mann mit Hut, Klemmbrett und GPS-Tracker entdeckt, der behutsam über die Pfade wandelt und sich aufmerksam umsieht, der könnte Zeuge werden, wie eine professionelle Rezertifizierung von Wanderwegen durch das Deutsche Wanderinstitut vonstattengeht.
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