Der Mann mit dem Klemmbrett war wieder an der Nahe unterwegs: Wandercrack Manuel Andrack zertifiziert dieser Tage Ebernburg- und Rheingrafenstein-Tour. Der TV-Star wandert gern an der Nahe, beim Zertifizieren schaut er aber dennoch genau hin.
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Wer dieser Tage auf den Premiumwanderwegen Ebernburg oder Rheingrafenstein unterwegs ist und dort einen Mann mit Hut, Klemmbrett und GPS-Tracker entdeckt, der behutsam über die Pfade wandelt und sich aufmerksam umsieht, der könnte Zeuge werden, wie eine professionelle Rezertifizierung von Wanderwegen durch das Deutsche Wanderinstitut vonstattengeht.