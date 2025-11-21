Eisbahn am Schwimmbad eröffnet Wallhausen setzt ein Ausrufezeichen für die Region Dieter Ackermann 21.11.2025, 19:00 Uhr

i Freude bei Christoph Jäckel (von links), Andreas Schnorrenberger, der Vertreterin von Westnetz, Franz-Josef Jost und Markus Lüttger. Dieter Ackermann

Mit viel Engagement haben Ortsgemeinde und Schwimmbadförderverein mit vielen Sponsoren und Unterstützern neben dem Freibad eine Eisbahn aufgebaut, die nun in Betrieb geht. Für die Grundschulkinder in der VG wird die Verwaltung die Kosten übernehmen.

Eine Punktlandung und Winterattraktion zugleich ist die, in exakt acht Wochen, in einem beispiellosen gemeinsamen Kraftakt aus dem Boden gestampfte, 800 Quadratmeter große Eisbahn neben dem Freibad in Wallhausen. Das wurde zu Recht ordentlich gefeiert und mit ganz viel Beifall bedacht.







