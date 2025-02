Bisheriger Standort schließt Wallhäuser wollen ihre Volksbank nicht missen 04.02.2025, 12:40 Uhr

i Die Volksbank-Geschäftsstelle in der Hauptstraße 61 schließt zum 31. März, was bei vielen Privat- und Geschäftskunden auf Unmut stößt. Christine Jäckel

Nach mehreren Fusionen seit 1970 steht der bisherige Standort der 1897 gegründeten Raiffeisenbank Wallhausen, heute eine Geschäftsstelle der Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück, vor der Aufgabe. Über eine Präsenz in neuer Form wird aber nachgedacht.

Die Ankündigung der Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück ihre Geschäftsstelle in Wallhausen in der Hauptstraße 61 zum 31. März zu schließen, sorgt bei den Kunden, die in vielen Fällen auch Mitglieder der Genossenschaft sind, für Unverständnis und Verärgerung.

