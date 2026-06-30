Tolles Ambiente und Angebot Wallhäuser Weinfrühstück: Premiere begeistert die Gäste Dieter Ackermann 30.06.2026, 18:00 Uhr

i Nach dem Weinfrühstück ließen es sich die Besucher gemeinsam mit den aufmerksamen Gastgebern den ganzen Tag über in der Allee gut gehen. Dieter Ackermann

Die Premiere des Wallhäuser Weinfrühstücks war ein voller Erfolg. Da stimmte wirklich alles. Und: Unter den Schatten spendenden Bäumen in der Allee am Gräfenbach konnte man es bei der Hitze bestens aushalten.

Eine exakte Punktlandung, wie sie besser nicht hätte sein können, war das Erste Wallhäuser Weinfrühstück der veranstaltenden Wallhäuser Johannisbergbande in der Allee. Hier am Gräfenbach, wo die alljährliche Kerb und sonstige Feste gefeiert werden, ließen es sich Hunderte von gut gelaunten Besuchern trotz tropischer Temperaturen in der Tat richtig gut gehen.







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