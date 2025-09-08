Benjamin Stichnoth, Maschinenbauingenieur aus Guldental, hat seit 2018 eindrucksvoll bewiesen, wie aus einer „Schnapsidee“ während der Coronazeit exzellente Gin-Produkte entstehen können. Hauptberuflich entwickelt Stichnoth in Mannheim Traktoren und Landmaschinen. Kaum waren seine vier „New Western Dry“-Gins auf dem Markt, errangen drei von ihnen bei der Prämierung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft die Goldmedaille. 2022 wurde dem eher Hobby-Gin-Produzenten der Bundesehrenpreis im Berliner Bundeslandwirtschaftsministerium verliehen.

Im Gespräch mit dem Oeffentlichen Anzeiger blickte Stichnoth schmunzelnd auf die Anfänge zurück, als ihm die Idee kam und er sich dachte: „Es kann doch nicht so schwer sein, Gin herzustellen und mit besonderen, ja ausgefallenen Geschmackskomponenten zu verfeinern." Nachdem er sich reichlich Fachliteratur über Aromakomponenten und Destillation besorgt und diese ausführlich studiert hatte, sowie die Zollbehörde informiert hatte, schritt er im Keller seines geräumigen Wohnhauses am Guldenbach zur Tat.

Watschelnde Entenfamilie als Namensgeber

Stichnoth begann, in einer Fünf-Liter-Brennblase und einer selbst gebauten Destillationsanlage mit ersten Brennversuchen zu experimentieren. Freunde lud er ein, die ersten Gin-Tropfen – 45 Prozent Alkohol – zu probieren. Die staunten nicht schlecht, waren begeistert und ermunterten zum Weitermachen. Daher baute Benjamin Stichnoth die Anlage zu einer 60-Liter-Brennblase aus. Mittlerweile beträgt die Kapazität 520 Liter, einschließlich der selbst entwickelten Brennanlage, Kühlung und allem, was dazugehört. Als Nächstes mussten Etiketten her und natürlich ein Name für das Produkt. Beim Blick aus dem Fenster sah er eine watschelnde Entenfamilie, und schon war der Name „Walking Duck“-Gin geboren. Wie bringt man selbst hergestellten Gin auf den Markt? Für Stichnoth war das kein allzu großes Problem. Er brachte Proben zu Gastronomiebetrieben und regionalen Geschäften. Und siehe da, der Laden läuft. Dazu schaffte er sich einen Ausschank-Verkaufswagen an, mit dem er und seine Ehefrau Jennifer auf Festen unterwegs sind.

i Benjamin Stichnoth beim Einfüllen von Wacholderbeeren in den Brennkessel im Keller seines Wohnhauses. Dieter Ackermann

Seine Maxime lautet: „Qualität, Experimentierfreude, Heimatverbundenheit, Nachhaltigkeit.“ Dabei legt er allergrößten Wert auf die Verwendung von frischen, hochwertigen Zutaten zum Kernelement Wacholder. So entsteht bei seinem Gin Nummer 1 die eher seltene Kombination aus frischer Yuzu-Schale und frisch gepresstem Yuzu-Saft, die ausgezeichnet mit fein geröstetem Sesam harmoniert. Oder der Blue Raspberry Gin, dessen Grundlagen Himbeeren sind, oder der Mamaguti Gin. Ein geradezu sensationelles Fruchterlebnis von Mango, Maracuja, Guave und Timunt-Pfeffer. Neben der Produkterweiterung bietet Stichnoth auf Anfrage auch Gin-Brennkurse an. Dabei kann man seinen eigenen Gin kreieren und brennen.