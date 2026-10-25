Versammlung der Wehrführer
Waldlaubersheim bekommt neues Feuerwehr-Gerätehaus
Torsten Strauß (links), Michael Cyfka (rechts) und Bernhard Schön (3. von rechts) würdigten die langjährigen Verdienste von Andr
Torsten Strauß (links), Michael Cyfka (rechts) und Bernhard Schön (3. von rechts) würdigten die langjährigen Verdienste von Andreas Schnipp und Dieter Werner Bäcker (2. und 3. von links) und gratulierten den neuen Wehrführern Alexander Zuck (mitte) und Andy Hennig (2. von rechts).
Jens Fink

VG-Bürgermeister Michael Cyfka kündigte nicht nur die neue Heimat für die Feuerwehr an, sondern verabschiedete auch Wehrführer Dieter Werner Bäcker. Ein neuer Wehrführer wurde bereits gewählt. 

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„Der Dienst der Feuerwehr für die Allgemeinheit ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Gerade auch deshalb hoffe ich, dass dies heute unsere letzte Wehrführerdienstbesprechung in diesem Gebäude ist“, betonte der Waldlaubersheimer VG-Bürgermeister Michael Cyfka auf der Versammlung der Wehrführer aus der Verbandsgemeinde im Gerätehaus der Einheit Waldlaubersheim.
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