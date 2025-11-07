Gastronomiesterben Waldkoch in Hüffelsheim muss überraschend schließen Christine Jäckel 07.11.2025, 14:00 Uhr

i Andreas Hasselwander (51) musste seine Waldkoch-Gaststätte in Hüffelsheim schließen. Corona-Ausfälle und Nachzahlungen brachten ihn in eine finanziell angespannte Lage. Christine Jäckel

Waldkoch Andreas Hasselwander muss seine Gaststätte Zur Sonne in Hüffelsheim schließen. Fünfstellige Forderungen von Finanzamt und Stromversorger sowie eine Pfändung seiner Konten lassen ihm keine Wahl.

Das Schild des Waldkochs an der Gaststätte Zur Sonne in der Hüffelsheimer Kirchenstraße ist abgeschraubt. Im Schaukasten hängt ein Zettel mit der Aufschrift „Sorry, der Waldkoch hat geschlossen!“ Die Stammgäste von Andreas Hasselwander allerdings sind von der plötzlichen Schließung überrascht worden.







