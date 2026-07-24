Alte Tanks der Kirner Brauerei
Waldbrandgefahr: Keine schnelle Lösung mit den Gärtanks
Von oben wird das Ausmaß der Arbeiten deutlich: Alte und neue Tanks mussten auf engstem Raum bewegt werden.
Von oben wird das Ausmaß der Arbeiten deutlich: Alte und neue Tanks mussten auf engstem Raum bewegt werden.
Sebastian Schmitt

Die Idee, alte Gärtanks der Kirner Brauerei als unterirdische Löschwasserbehälter zu nutzen, ist komplexer als gedacht. Der Hersteller mahnt, dass die Tanks nicht einfach eingegraben werden können. Der Druck wäre zu hoch. Und es gibt weitere Fragen.

Lesezeit 1 Minute
Die Idee klang zunächst einfach. Und sie klingt überzeugend: Ausgediente Tanks der Kirner Brauerei sollten als große Löschwasserreserve im Wald genutzt werden. Feuerwehr, Forst und Verwaltung hatten damit eine Antwort auf die wachsende Waldbrandgefahr gesucht.
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