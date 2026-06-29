Nach drei Tagen Hoffen und Bangen gibt es jetzt gute Nachrichten: Die Evakuierung von Traisen ist aufgehoben, die Bewohner können in ihre Häuser zurückkehren.

Die Einsatzleitung hat am Montagabend entschieden, die Evakuierung von Traisen ab sofort aufzuheben. Das teilt die Kreisverwaltung gegen 20.30 Uhr mit. Die Entscheidung ist vor folgendem Hintergrund gefallen: Der Brand ist dort ausgebrochen, wo die höchste Kampfmittelbelastung war. Dort ist er auch als erstes ausgegangen. Die Stelle hat sich mittlerweile deutlich abgekühlt, sodass nach intensiver Abwägung auf Ebene der Einsatzleitung gemeinschaftlich die Entscheidung getroffen wurde, die Evakuierung von Traisen ab sofort aufzuheben. Die Entscheidung fiel vor dem Hintergrund, dass die Stelle der höchsten Munitionsbelastung seit mehr als 24 Stunden ausgebrannt ist.

Das bedeutet konkret: Die Bewohner von Traisen und der Aussiedlerhöfe können ab sofort in ihre Häuser zurückkehren. Ausgenommen und damit weiter gesperrt bleibt die Zufahrt zum Rotenfels, mit den dahinterliegenden Anwesen sowie des Walddorfkindergartens. Die Bewohner können eigenständig in ihre Häuser zurückkehren. Wer dabei Unterstützung benötigt, kann sich an das Infotelefon der Kreisverwaltung unter den Telefonnummern 0671/8031001 und 0671/8031007 wenden.

Das gesamte Waldgebiet wird weiterhin als Einsatzstelle abgesperrt bleiben, weil es dort noch Glutnester gibt.