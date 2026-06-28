Traisen nachts evakuiert
Waldbrand: Bewohner müssen in Notunterkunft
Das Feuer wütete hinter dem Steinbruch bei Traisen.
Das Feuer wütete hinter dem Steinbruch bei Traisen.
Robert Neuber

Der Waldbrand bei Traisen sorgte in der Nacht dafür, dass große Teile der Gemeinde Traisen evkuiert werden mussten. Das Feuer wütete in einem Kampfmittelgefahrengebiet, also wurden die Bewohner vorsorglich in Notunterkünfte gebracht.

Lesezeit 1 Minute
Die Meldung kam gegen 1.30 Uhr in der Nacht zum Sonntag für die Bewohner der kleinen Rotenfels-Gemeinde Traisen: Die nördlichen Straßen im Ort, die zum Hang Richtung Steinbruch der Basalt AG reichen, müssen evakuiert werden. Der Grund: Der Brand betraf eine Fläche, die als „Kampfmittelgefahrengebiet“ gekennzeichnet ist – alle Straßen im Umkreis von einem Kilometer mussten demnach geräumt werden.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren