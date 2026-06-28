Traisen nachts evakuiert Waldbrand: Bewohner müssen in Notunterkunft 28.06.2026, 05:40 Uhr

i Das Feuer wütete hinter dem Steinbruch bei Traisen. Robert Neuber

Der Waldbrand bei Traisen sorgte in der Nacht dafür, dass große Teile der Gemeinde Traisen evkuiert werden mussten. Das Feuer wütete in einem Kampfmittelgefahrengebiet, also wurden die Bewohner vorsorglich in Notunterkünfte gebracht.

Die Meldung kam gegen 1.30 Uhr in der Nacht zum Sonntag für die Bewohner der kleinen Rotenfels-Gemeinde Traisen: Die nördlichen Straßen im Ort, die zum Hang Richtung Steinbruch der Basalt AG reichen, müssen evakuiert werden. Der Grund: Der Brand betraf eine Fläche, die als „Kampfmittelgefahrengebiet“ gekennzeichnet ist – alle Straßen im Umkreis von einem Kilometer mussten demnach geräumt werden.







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