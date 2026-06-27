Ein Großbrand in einem unwegsamen Waldstück bei Traisen mobilisiert rund 100 Einsatzkräfte; ein Hubschrauber wirft Wasser ab. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar – die Löscharbeiten dauern an.
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Seit 14.25 Uhr sind zahlreiche Einsatzkräfte bei einem Waldbrand in der Gemarkung Traisen bei rund 40 Grade Außentemperatur im Einsatz. Mehrere Notrufe meldeten eine weithin sichtbare Rauchentwicklung über einem Waldstück.Derzeit sind mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus den Verbandsgemeinden Rüdesheim und Nahe-Glan sowie der Stadt Bad Kreuznach im Einsatz.