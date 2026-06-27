Einsatz läuft am Samstagabend Waldbrand bei Traisen fordert 100 Feuerwehrleute Marian Ristow 27.06.2026, 19:48 Uhr

i Ein Feuerwehrmann kämpft im dichten Unterholz gegen die Flammen beim Waldbrand in Traisen. FF VG Rüdesheim

Ein Großbrand in einem unwegsamen Waldstück bei Traisen mobilisiert rund 100 Einsatzkräfte; ein Hubschrauber wirft Wasser ab. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar – die Löscharbeiten dauern an.

Seit 14.25 Uhr sind zahlreiche Einsatzkräfte bei einem Waldbrand in der Gemarkung Traisen bei rund 40 Grade Außentemperatur im Einsatz. Mehrere Notrufe meldeten eine weithin sichtbare Rauchentwicklung über einem Waldstück.Derzeit sind mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus den Verbandsgemeinden Rüdesheim und Nahe-Glan sowie der Stadt Bad Kreuznach im Einsatz.







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