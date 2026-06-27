Einsatz läuft am Samstagabend
Waldbrand bei Traisen fordert 100 Feuerwehrleute
Ein Feuerwehrmann kämpft im dichten Unterholz gegen die Flammen beim Waldbrand in Traisen.
Ein Feuerwehrmann kämpft im dichten Unterholz gegen die Flammen beim Waldbrand in Traisen.
FF VG Rüdesheim

Ein Großbrand in einem unwegsamen Waldstück bei Traisen mobilisiert rund 100 Einsatzkräfte; ein Hubschrauber wirft Wasser ab. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar – die Löscharbeiten dauern an.

Lesezeit 1 Minute
Seit 14.25 Uhr sind zahlreiche Einsatzkräfte bei einem Waldbrand in der Gemarkung Traisen bei rund 40 Grade Außentemperatur im Einsatz. Mehrere Notrufe meldeten eine weithin sichtbare Rauchentwicklung über einem Waldstück.Derzeit sind mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus den Verbandsgemeinden Rüdesheim und Nahe-Glan sowie der Stadt Bad Kreuznach im Einsatz.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren