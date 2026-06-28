Kampf gegen Flammenkatastrophe Waldbrand bei Traisen: Explosionen stoppen Feuerwehr Markus Kilian

Robert Neuber 28.06.2026, 16:44 Uhr

i In der Nacht zu Sonntag steht der Wald bei Traisen in Flammen. Als die Feuerwehr die Flammen löschen wollte, stieß sie auf Munition in der Erde und musste den Einsatz abbrechen. Sebastian Schmitt. BachusKirn Sebastian Schmitt

Unter der Erde liegt Munition aus dem Zweiten Weltkrieg, die Flammen bedrohen zudem einen Funkturm – und 650 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Zahlreiche Kräfte, darunter die Bundeswehr, sind vor Ort. Und der Einsatz könnte noch Tage andauern.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Samstagnachmittag zu einem verheerenden Waldbrand in der Nähe von Traisen gekommen. Wie sich am Abend herausstellte, liegen im betroffenen Bereich unter der Erde Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg. Daher wurde der Ort Traisen zunächst teilweise und am Sonntagvormittag komplett evakuiert.







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