Unter der Erde liegt Munition aus dem Zweiten Weltkrieg, die Flammen bedrohen zudem einen Funkturm – und 650 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Zahlreiche Kräfte, darunter die Bundeswehr, sind vor Ort. Und der Einsatz könnte noch Tage andauern.
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Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Samstagnachmittag zu einem verheerenden Waldbrand in der Nähe von Traisen gekommen. Wie sich am Abend herausstellte, liegen im betroffenen Bereich unter der Erde Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg. Daher wurde der Ort Traisen zunächst teilweise und am Sonntagvormittag komplett evakuiert.