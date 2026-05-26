Am bislang heißesten Tag des Jahres bricht oberhalb von Martinstein ein Wald- und Flächenbrand aus. Feuerwehrleute kämpfen im steilen Hang gegen Glutnester, Schläuche pumpen Wasser den Berg hinauf.
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Am bislang heißesten Tag des Jahres ist am Pfingstmontag oberhalb von Martinstein ein Wald- und Flächenbrand ausgebrochen. Kurz nach 15 Uhr wurde die Feuerwehr in den steilen Hang rund 300 Meter oberhalb der Ortslage alarmiert. Bei wolkenlosem Himmel stand eine deutliche Rauchsäule über dem Nahetal, die laut Augenzeugen von Monzingen bis Hochstetten-Dhaun zu sehen war.