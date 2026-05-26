Glutnest lag im Steilhang Waldbrand bei Martinstein fordert Einsatzkräfte heraus Sebastian Schmitt 26.05.2026, 07:38 Uhr

i Eine Rauchsäule zog am Pfingstmontag über den Hang oberhalb von Martinstein und war im Nahetal weithin sichtbar. Sebastian Schmitt

Am bislang heißesten Tag des Jahres bricht oberhalb von Martinstein ein Wald- und Flächenbrand aus. Feuerwehrleute kämpfen im steilen Hang gegen Glutnester, Schläuche pumpen Wasser den Berg hinauf.

Am bislang heißesten Tag des Jahres ist am Pfingstmontag oberhalb von Martinstein ein Wald- und Flächenbrand ausgebrochen. Kurz nach 15 Uhr wurde die Feuerwehr in den steilen Hang rund 300 Meter oberhalb der Ortslage alarmiert. Bei wolkenlosem Himmel stand eine deutliche Rauchsäule über dem Nahetal, die laut Augenzeugen von Monzingen bis Hochstetten-Dhaun zu sehen war.







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