Das Dorfzeiten-Museum hat seine vorübergehende Bleibe im Bürgerhaus bezogen und erfreute sich bei der Wiedereröffnung am 2. Februar regen Besuchs. Passend zur Jahreszeit gab es eine Fotoausstellung zur fünften Jahreszeit, die in Waldböckelheim schon seit Jahrzehnten ausgiebig gefeiert wird. So fanden sich auf den Stellwänden Fotos vom Beckelumer Narrenzug und Kappensitzungen sowie Objekte wie Orden, Kappen und Kostüme der närrischen Aktiven.

Viele Aktionen geplant

Zur Feier des Eröffnungstages wurde auf dem Welschberg die große neue Fahne der Waldböckelheimer Vereine gehisst, die mit der Dorffastnacht verbunden sind. Das Museumsteam hat sich noch vergrößert und ist von 8 auf 20 Köpfe angewachsen. Darüber freute sich Sandra Schmidt, die von Anfang an dabei war. „Wir planen jetzt ein bis zwei Monate im Voraus, es gibt immer wieder mal Fotoausstellungen, oder andere Ausstellungen zu einem bestimmten Thema“, erklärte Sandra Schmitt.

Im Wechsel wollen sich die Waldböckelheimer Vereine im „Dorfzeiten“ einbringen, damit für jeden mal etwas dabei ist. Der Gesangverein beispielsweise hatte zu einem „Singenden Sonntag“ eingeladen. Und es soll weitere Veranstaltungen geben wie Weinproben, Lesungen oder ein Workshop Strümpfe stricken. Der Austausch zwischen den Generationen hat sich im Jubiläumsjahr schon gut entwickelt, wie Sandra Schmidt im „Dorfzeiten“ miterlebt hat. Es wird einen Filmabend geben, an dem der Film, der am Jubiläumswochenende gedreht wurde, gezeigt wird.

Ausstellung zum Jubiläumsjahr

Und natürlich eine Fotoausstellung zum Markttreiben und Umzug, mit dem das Jubiläum 1200 Jahre Waldböckelheim gefeiert wurde. Die Fortführung des Museums findet in der Bürgerschaft viel Unterstützung, so herrschte auch kein Mangel an Kuchen in der gut besetzten Bürgerhaus-Gaststätte, die dank einer Spende jetzt sogar über ein Klavier verfügt. Am Sonntag, 30. März öffnet die „Gut Stubb“ des „Dorfzeiten“ im Bürgerhaus wieder von 14 bis 17 Uhr.