Ein Wagen gerät in Waldböckelheim von der Straße ab und kommt gefährlich nah an ein Wohnhaus. Einsatzkräfte der Feuerwehr können aber Schlimmeres verhindern.

Mit einem großen Schrecken, aber ansonsten unverletzt, überstand eine Autofahrerin am Donnerstagmittag einen Unfall in Waldböckelheim, berichtet die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rüdesheim. Die Frau war in der Straße „Im Raul“ mit ihrem Ford Fusion aus unbekannten Gründen von der Straße abgekommen, der Wagen durchbrach dabei den Holzzaun eines Privatgrundstücks. Eine Gartenmauer verhinderte das weitere Abstürzen hangabwärts in Richtung des nur wenige Meter tiefer liegenden Wohnhauses. Die Fahrerin konnte ihr Auto über die Beifahrertür verlassen, Anwohner setzten den Notruf ab.

Zum sechsten Mal innerhalb der vergangenen 14 Tage riefen die analogen und digitalen Meldeempfänger die Aktiven der Waldböckelheimer Feuerwehr gegen 12 Uhr in den Einsatz, dieses Mal zur Absicherung des Unfallautos. Beim Eintreffen der Feuerwehr um Einsatzleiter Christian Burkard wurde die Fahrerin durch die Besatzung des Rettungswagens des Deutschen Roten Kreuzes der Bad Sobernheimer Rettungswache betreut.

i Die Feuerwehr sicherte den Wagen gegen ein weiteres Abrutschen. Christian Burkard/Freiwillige Feuerwehr Waldböckelheim

Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug mit Radkeilen und einem an einen Erdanker angeschlagenen Spanngurt gegen ein weiteres Abrutschen. Die Ölwanne blieb zum Glück unbeschädigt. Ein Mitarbeiter der Firma Bott hob das Fahrzeug mittels Krans seines Abschleppfahrzeugs im Bereich der Motorhaube an, danach konnte das Auto zurück auf die Straße gerollt werden. Das an der Front und am Unterboden beschädigte Fahrzeug wurde anschließend in eine Werkstatt transportiert. Für die elf Einsatzkräfte mit Löschgruppenfahrzeug 10 und Mannschaftstransportfahrzeug 3 aus Waldböckelheim und einen Gruppenführer als Disponent in der Rüdesheimer Feuerwehreinsatzzentrale endete der Einsatz nach rund 90 Minuten.