Elf mal elf Jahre KVW
Waldalgesheims Narren leben den Traum der Fassenacht 
Nicht nur zur Freude des KVW-Vorsitzenden Ottmar Dilly (links) und seines Stellvertreters Thorsten Eckes, hat der KVW im Jubiläumsjahr ein Prinzenpaar.
Dieter Ackermann

Steht beim Karneval Verein Waldalgesheim (KVW) ein Jubiläum an, dann wird der Verein durch ein Prinzenpaar repräsentiert. In diesem Jahr zum elf–mal-elfjährigen Bestehen, durch Prinz Nico I. (Piroth, 18) und Prinzessin Finja I. (Munzlinger, 14).

