Die Feuerwehr musste am Samstagnachmittag, 12. Juli, anrücken. Gegen 15.30 Uhr kam es zu einem Wald- und Flächenbrand unterhalb von Horbach bei Simmertal. Der Brandherd befand sich in einem Hangbereich entlang der beliebten Vitaltour „Felsengarten“ – direkt in der Nähe einer Relaxbank mit Panoramablick. Was genau den Brand ausgelöst hatte, ist bislang nicht abschließend geklärt. Die Feuerwehren aus Simmertal, Horbach, Hennweiler und der Stadt Kirn rückten unter der Leitung von Verbandsgemeinde-Wehrleiter Markus Späth mit insgesamt 35 Einsatzkräften aus.

i Rund 35 Einsatzkräfte bekämpften den Brand. Sebastian Schmitt

Dank des gut koordinierten Zusammenspiels der Einheiten konnte der Brand schnell eingedämmt werden. Eine zentrale Rolle spielte dabei das gezielte Anfahren der schwer zugänglichen Einsatzstelle. Der Simmertaler Feuerwehrmann Bernd Hill wartete im Ortsbereich mit einem wendigen Feuerwehrfahrzeug, um das anrückende Tanklöschfahrzeug aus Kirn mit 5000 Litern Löschwasser gezielt zur Brandstelle zu lotsen. Über eine andere Zufahrt näherte sich die Stützpunktwehr aus Hennweiler über Horbach und begann mit der Brandbekämpfung aus nördlicher Richtung.

i Der Brandherd befand sich in einem Hangbereich entlang der beliebten Vitaltour „Felsengarten“ – direkt in der Nähe einer Relaxbank mit Panoramablick. Sebastian Schmitt

Rund 500 Quadratmeter Wald- und Wiesenfläche standen in Flammen. Durch das schnelle und entschlossene Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein weiteres Ausbreiten des Feuers in dem steilen Hangwald verhindert werden. Die Nachlöscharbeiten zogen sich über 90 Minuten hin. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden. Die Feuerwehr lobte insbesondere die gute Zusammenarbeit der beteiligten Wehren und betonte die Wichtigkeit funktionierender Strukturen bei Einsätzen in schwer zugänglichem Gelände.